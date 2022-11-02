Андрій Данилко після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну навіть не думав про те, щоб виїхати з Києва.

Про це Данилко повідомив в інтерв'ю «Розкажи Гордєєвої» .

За його словами, він живе в центрі Києва, «центріше дома немає», але думок про евакуацію не виникало. Данилко розповів, що одна дуже відома людина його вмовляла терміново виїхати.

«Говорив «Терміново їдь із Києва. Андрію, терміново їдь!», а я говорив «Не хочу», - розповів Данилко, не ставши називати ім'я цієї людини, яку «всі знають», але уточнивши, що це українець, який живе в росії.

«Мені здавалося, він подумав, що я трохи з привітом. Я йому дуже вдячний… Але я навіть не уявляв, куди я поїду, як це, куди я буду поселятися. Я навіть не розглядав це, я зрозумів, що буду у Києві», - розповів Данилко.

За словами артиста, багато людей залишилося в українській столиці завдяки йому, бо він намагався жартувати, підбадьорювати, боротися зі страхом.

«Бувають дуже сильні люди, здавалося б, а вони були настільки розгублені. Настільки були в паніці. Я теж дивувався, чому в мене такого немає. Чому я зібраний? Все зібрав, команди роздав, тих розсмішив», – згадує Андрій той період.

Проте свого водія Романа артистові довелося буквально змушувати їхати з села, де він перебував на момент вторгнення російських військ.

«Всі втекли із Києва. Я мав своє відчуття. І інше відчуття розповість людина, яка жила і зустріла війну в Ірпені. Мій водій, Рома, який не міг виїхати... І я йому просто наказав виїхати з цього села, де він був у батьків. Він досі наляканий. Тому що він бачив літаки, що пролітали, в їхньому будинку були російські солдати. Він встиг виїхати. Машина, яка їхала за ним – їх розстріляли. І я відчуваю наслідки цієї травми», - розповів Данилко.

Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, чому від українських артистів, які живуть і працюють у Росії, не треба чекати жодних позицій, у тому числі й антивоєнної.

Крім того, Данилко розповів про справжню Аллу Пугачову, яку "дуже боялися".

Також Данилко розповів про свого батька.