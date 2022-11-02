Як повідомляє Politeka.net, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада відгримів Хелловін. Хоча в Україні це свято не дуже популярне, але в деяких сім'ях його все ж таки відзначають. Зокрема, співачка Світлана Тарабарова влаштувала невелику вечірку для дітей та показала кадри у Instagram.

Артистка розповсюдила ролик, на якому показала невелику вечірку, організовану вдома для дітей. Батьки прикрасили будинок тематичними декораціями, що додали святкової атмосфери. Світлана Тарабарова разом із ними та своєю бабусею готувала святкове печиво та варила компот. Окрім того, до них прийшли гості.

"Тісто замісила бабуся за рецептом моєї мами. Розповіли ми – батьки, хрещені мами, а ліпили вже наші діти. Ось такий простий рецепт кохання з покоління в покоління. А декорації? Це просто декорації, головне – знаходити можливість бути разом із тими, кого любиш. Це найцінніше", - написала Світлана Тарабарова під відео.

У коментарях користувачі мережі хвалили артистку за те, що вона влаштувала дітям свято, адже їм це зараз дуже необхідно: "Як добре, це так круто!" українській дитині", "Мило так".

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.