Как сообщает Politeka.net, в ночь с 31 октября на 1 ноября отгремел Хэллоуин. Хотя в Украине этот праздник не очень популярен, но в некоторых семьях его все же отмечают. В частности, певица Светлана Тарабарова устроила небольшую вечеринку для детей и показала кадры в Instagram.

Артистка распространила ролик, на котором показала небольшую вечеринку, организованную дома для детей. Родители украсили дом тематическими декорациями, которые добавили праздничной атмосферы. Светлана Тарабарова вместе с ними и своей бабушкой готовила празничное печенье и варила компот. Кроме того, к ним пришли гости.

"Тесто замесила бабушка по рецепту моей мамы. Рассказали мы – родители, крестные мамы, а лепили уже наши дети. Вот такой простой рецепт любви из поколения в поколение. А декорации? Это просто декорации, главное – находить возможность быть вместе с теми, кого любишь. Это самое ценное", – написала Светлана Тарабарова под видео.

В комментариях пользователи сети хвалили артистку за то, что она устроила детям праздник, ведь им это сейчас очень необходимо: "Как хорошо, это так круто!", "Посмотрела ваше видео, и стало так тепло и уютно на душе, сейчас праздник нужен каждому украинскому ребенку", "Мило так".

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.