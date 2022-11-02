У них немає спеціально облаштованого укриття, тому Даша Квіткова та Микита Добринін зробили його самі.

Як повідомляє Politeka.net, росія не припиняє обстрілювати українські міста - туди летять іранські дрони та ракети. Під час повітряних тривог важливо перебувати у максимально безпечному місці. Блогер Даша Квіткова та її улюблений чоловік телеведучий Микита Добринін знайшли своє домашнє укриття. Його показала на своїй сторінці у Instagram-Stories Квіткова.



Даша Квіткова повідомила, що не спускається у бомбосховищ під час повітряної тривоги, але ховається із сином у ванній кімнаті своєї квартири. У них немає спеціально облаштованого укриття, тому пара зробила його у ванній кімнаті.

Даша та Микита принесли у ванну велику подушку, книги, іграшки та планшет із мультиками для сина.

"Наше домашнє сховище від рашистів. Як пояснити такому маленькому зайчику, що ми не можемо вийти з ванної і повинні трохи посидіти тут? - написала вона і опублікувала фото з сином.

Варто зазначити, що навесні 2019 року Даша Квіткова була однією з учасниць шоу "Холостяк", головним героєм якого став ведучий Микита Добринін.

У фіналі шоу Добринін зробив вибір на користь Квіткової. У травні 2020 року пара зареєструвала шлюб, а за рік у них народився первісток.

Нагадаємо, що невдоволена Квіткова зізналася у провальній пластиці та несподіваних наслідках.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Квіткова в білизні вразила фігурою після схуднення.

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" показала обличчя зблизька у новій фотосесії.