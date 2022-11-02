У них нет специально обустроенного укрытия, поэтому Даша Квиткова и Никита Добрынин сделали его сами.

Как сообщает Politeka.net, россия не прекращает обстреливать украинские города - туда летят иранские дроны и ракеты. Во время воздушных тревог важно находиться в максимально безопасном месте. Блогер Даша Квиткова и ее любимый муж телеведущий Никита Добрынин нашли свое домашнее укрытие. Его показала на своей странице в Instagram-Stories Квиткова.



Даша Квиткова сообщила, что не спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги, но прячется с сыном в ванной комнате своей квартиры. У них нет специально обустроенного укрытия, поэтому пара сделала его в ванной.

Даша и Никита принесли в ванную большую подушку, книги, игрушки и планшет с мультиками для сына.

"Наше домашнее укрытие от рашистов. Как объяснить такому маленькому зайчику, что мы не можем выйти из ванной и должны немного посидеть тут?" — написала она и опубликовала фото с сыном.

Стоит отметить, что весной 2019 года Даша Квиткова была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин.

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак, а через год у них родился первенец.

Напомним, что недовольная Квиткова призналась в провальной пластике и неожиданных последствиях.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Квиткова в белье впечатлила фигурой после похудения.

Также Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" показала лицо вблизи в новой фотосессии.