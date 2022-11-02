Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила скріншоти посту соловйова, який бурхливо відреагував на заяву ведучої, що "кожний знищений російський вбивця — це врятоване українське життя", та влучно відповіла путінському пропагандисту.

"День почався з гарних новин: Король пропагандистських гімно помийок соловйов вчить українську мову! Не дають спокою хлопаку мої відеозвернення. Тож для цього пана, що висірає брехню мов дихає, є трохи уточнень : - гарне вивчення української починається з закарбування в своєму мізку: «В Україні»! - Також питаннячко: чого це ми приперли сюди Магадан, та геть вирішили не зазначати, що я корінна кримчанка? Бо Крим таки наш?", — пише Єфросиніна.

Соловйов також зробив випад у бік чоловіка Маші бізнесмена Тимура Хромаєва, на що ведуча також знайшла, що відповісти.

"І ще, поки ти, гнида, пишеш дешеві наклепи на мого чоловіка, він опановує таку круту зброю разом зі своїми побратимами з ЗСУ, що тобі та твоїй шоблі скоро п….да", — наголосила українська зірка.

На публікацію Єфросиніної одразу відреагував ведучий Володимир Остапчук, написавши в коментарях: "Шик 😂🔥".

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.