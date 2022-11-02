На этот раз на своей странице в Instagram Мария разместила скриншоты поста соловьева, который бурно отреагировал на заявление ведущей, что "каждый уничтоженный российский убийца — это спасенная украинская жизнь", и метко ответила путинскому пропагандисту.

"День начался с хороших новостей: Король пропагандистских говно помоек соловьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения. Так что для этого господина, высерающего ложь словно дышит, есть немного уточнений: - хорошее изучение украинского начинается с запечатления в своем мозгу: «В Украине!» - Также вопрос: чего это мы приперли сюда Магадан, но совсем решили не отмечать, что я коренная крымчанка? Потому что Крым таки наш?", - пишет Ефросинина.

Соловьев также сделал выпад в сторону мужа Маши бизнесмена Тимура Хромаева, на что ведущая тоже нашла, что ответить.

"И еще, пока ты, гнида, пишешь дешевые клеветы на моего мужа, он овладевает таким крутым оружием вместе со своими собратьями из ВСУ, что тебе и твоей шобле скоро п…да", — подчеркнула украинская звезда.

На публикацию Ефросининой сразу отреагировал ведущий Владимир Остапчук, написав в комментариях: "Шик 😂🔥".

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.