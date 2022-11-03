Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом. Ектор регулярно публікує на своїй сторінці в Instagram корисні відео, у яких показує процес приготування смачних страв.
Цього разу Хіменес-Браво продемонстрував, як приготувати поживний м'ясний лаваш за хвилину.
"Коли чогось хочеться, а не знаєш чого — скоріше за все, це ти хочеш лавашу з мʼясом)) Вгадав?)", — пише зірковий шеф.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
• Лаваш круглий — 1 шт
• Фарш — 150 гр
• Паприка — 3 гр
• Чорний перець — 3 гр
• Сіль — 1 гр
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Для соусу:
• Сметана — 50 гр
• Цибуля зелена — 5 гр
• Огірок квашений — 20 гр
• Сіль
А також додатково овочі та зелень:
• Помідор — 20 гр
• Цибуля синя — 10 гр
• Кінза — 5 гр
Смажити можна без олії, якщо використовуємо фарш зі свинини.
"Ідеальний сніданок, обід і перекус) А ще, це ж та сама страва, яку із задоволенням готують із друзями під кіно) 😍", — радить Хіменес-Браво.
Увесь процес приготування зірка "Мастер Шеф" показав на відео:
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.