Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", продовжує ділитися цікавими рецептами.

Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом. Ектор регулярно публікує на своїй сторінці в Instagram корисні відео, у яких показує процес приготування смачних страв.

Цього разу Хіменес-Браво продемонстрував, як приготувати поживний м'ясний лаваш за хвилину.

"Коли чогось хочеться, а не знаєш чого — скоріше за все, це ти хочеш лавашу з мʼясом)) Вгадав?)", — пише зірковий шеф.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

• Лаваш круглий — 1 шт

• Фарш — 150 гр

• Паприка — 3 гр

• Чорний перець — 3 гр

• Сіль — 1 гр

Для соусу:

• Сметана — 50 гр

• Цибуля зелена — 5 гр

• Огірок квашений — 20 гр

• Сіль

А також додатково овочі та зелень:

• Помідор — 20 гр

• Цибуля синя — 10 гр

• Кінза — 5 гр

Смажити можна без олії, якщо використовуємо фарш зі свинини.

"Ідеальний сніданок, обід і перекус) А ще, це ж та сама страва, яку із задоволенням готують із друзями під кіно) 😍", — радить Хіменес-Браво.

Увесь процес приготування зірка "Мастер Шеф" показав на відео:

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Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

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