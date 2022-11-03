Эктор Хименес-Браво, который вместе с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской является судьей шоу Мастер Шеф, продолжает делиться интересными рецептами.

Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом. Эктор регулярно публикует на своей странице в Instagram полезные видео, в которых показывает процесс приготовления вкусных блюд.

В этот раз Хименес-Браво продемонстрировал, как приготовить сытный мясной лаваш за минуту.

"Когда чего-то хочется, а не знаешь чего – скорее всего, это ты хочешь лаваша с мясом)) Угадал?)", - пишет звездный шеф.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Лаваш круглый – 1 шт

• Фарш – 150 гр

• Паприка – 3 гр

• Черный перец – 3 гр

• Соль – 1 гр

Для соуса:

• Сметана – 50 гр

• Лук зеленый – 5 гр

• Огурец квашеный – 20 гр

• Соль

А также дополнительно овощи и зелень:

• Помидор – 20 гр

• Лук синий – 10 гр

• Кинза – 5 гр

Жарить можно без растительного масла, если используем фарш из свинины.

"Идеальный завтрак, обед и перекус) А еще, это же то самое блюдо, которое с удовольствием готовят с друзьями под кино) 😍", - советует Хименес-Браво.

Весь процесс приготовления звезды "Мастер Шеф" показал на видео:

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.