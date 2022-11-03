Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом. Эктор регулярно публикует на своей странице в Instagram полезные видео, в которых показывает процесс приготовления вкусных блюд.
В этот раз Хименес-Браво продемонстрировал, как приготовить сытный мясной лаваш за минуту.
"Когда чего-то хочется, а не знаешь чего – скорее всего, это ты хочешь лаваша с мясом)) Угадал?)", - пишет звездный шеф.
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Лаваш круглый – 1 шт
• Фарш – 150 гр
• Паприка – 3 гр
• Черный перец – 3 гр
• Соль – 1 гр
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Для соуса:
• Сметана – 50 гр
• Лук зеленый – 5 гр
• Огурец квашеный – 20 гр
• Соль
А также дополнительно овощи и зелень:
• Помидор – 20 гр
• Лук синий – 10 гр
• Кинза – 5 гр
Жарить можно без растительного масла, если используем фарш из свинины.
"Идеальный завтрак, обед и перекус) А еще, это же то самое блюдо, которое с удовольствием готовят с друзьями под кино) 😍", - советует Хименес-Браво.
Весь процесс приготовления звезды "Мастер Шеф" показал на видео:
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.