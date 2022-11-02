Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але напередодні зіркова родина нарешті в повному складі приїхала до України.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила кадри з нової фотосесії, яку влаштувала разом із чоловіком та доньками на вулицях осіннього Києва. На кадрах зіркова родина розважається в місцевому парку, підгодовуючи голубів. Камалія розповіла, що в Арабелли та Мірабелли закінчилися канікули, тому вони знову поїхали за кордон, через що дуже сумують.
"Як швидко летить час, мої дівчатка повернулися до навчання. Лише закінчилися канікули, а вони вже хочуть назад у рідну Україну❤️", — зізнається співачка.
Шанувальники в коментарях засипали Камалію та її родину компліментами: "Які Ви гарнюні, вдячні Вам за все, хай Вам щастить!❤️", " Такі Класні 🤗".
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Це вперше за час повномасштабної війни співачка привозила дітей додому. Вперше за довгі 9 місяців вони змогли обійняти своїх домашніх улюбленців та повернули творче натхнення – вони грають на фортепіано та малюють.
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