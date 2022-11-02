Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но накануне звездная семья наконец-то в полном составе приехала в Украину.
В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила кадры с новой фотосессии, которую устроила вместе с мужем и дочерьми на улицах осеннего Киева. На кадрах звездная семья развлекается в местном парке, подкармливая голубей. Камалия рассказала, что у Арабеллы и Мирабеллы закончились каникулы, поэтому они снова уехали за границу, из-за чего очень тоскуют.
"Как быстро летит время, мои девочки вернулись к учебе. Только закончились каникулы, а они уже хотят обратно в родную Украину", - признается певица.
Поклонники в комментариях засыпали Камалию и ее семью комплиментами: "Какие Вы хорошие, благодарны Вам за все, пусть везти Вам!❤️", "Такие Классные 🤗".
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Это впервые за время полномасштабной войны певица привозила детей домой. Впервые за долгие 9 месяцев они смогли обнять своих домашних питомцев и вернули творческое вдохновение – они играют на фортепиано и рисуют.
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