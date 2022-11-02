На своїй сторінці в Instagram підприємець розмістив відео моменту першого випуску проекту, де одна з учасниць годувала його домашніми голубцями.

"Що по готуванню?😜Пам’ятаєте, на першій вечірці момент про те, що для мене важливіше - готування чи прибирання? І правильна відповідь була про перше... Зараз розповім, що я тоді мав на увазі 👇Я дуже люблю смачно поїсти. Особливо домашню їжу!", — пише Топольський.

На думку "Холостяка" готування – це чудова нагода, щоб проявити турботу і створити свої сімейні традиції.

"Зізнаюся, для мене готування удвох – це особливий кайф. Разом вибрати рецепт... разом купити продукти... разом над чимось старатися... У такі моменти відбувається та сама магія💖Ще, до речі, у мене один із дитячих спогадів теж пов’язаний із цією темою. Коли тато забрав мене з дитячого садка, а вдома мама вперше приготувала картоплю фрі із запеченим сиром. Навіть зараз пам’ятаю цей смак та аромат!", — додав Алекс.

Але він також зауважив, що все ж таки ми живемо в 21-му столітті, де будь-яке побутове питання можна вирішити за один дзвінок.

"Не бачу у цьому проблем Звичайно, якщо дівчина любить готувати і тим паче робить це смачно, то я лише за! Загалом, головне для мене, щоб будь-яка дія у стосунках відбувалася не з почуття обов’язку, не тому, що хтось сказав, що так правильно... а лише з кохання та бажання зробити приємне", — наголосив герой "Холостяка".

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