На своей странице в Instagram предприниматель разместил видео момента первого выпуска проекта, где одна из участниц кормила его домашними голубцами.

"Что по готовке? 😜Помните, на первой вечеринке момент о том, что для меня важнее - готовка или уборка? И правильный ответ был о первом... Сейчас расскажу, что я тогда имел в виду 👇Я очень люблю вкусно поесть. Особенно домашнюю еду!", - пишет Топольский.

По мнению "Холостяка" готовка – это отличный повод, чтобы проявить заботу и создать свои семейные традиции.

"Признаюсь, для меня готовка вдвоем – это особый кайф. Вместе выбрать рецепт... вместе купить продукты... вместе над чем-то стараться... В такие моменты происходит та самая магия💖 Еще, кстати, у меня одно из детских воспоминаний тоже связано с этой темой. Когда папа забрал меня из детского сада, а дома мама впервые приготовила картошку фри с запеченным сыром. Даже сейчас помню этот вкус и аромат!", - добавил Алекс.

Но он также отметил, что все-таки мы живем в 21 веке, где любой бытовой вопрос можно решить за один звонок.

Конечно, если девушка любит готовить и тем более делает это вкусно, то я только за! В общем, главное для меня, чтобы любое действие в отношениях происходило не из чувства долга, не потому, что кто-то сказал, что так правильно... а только из любви и желания сделать приятное", - подчеркнул герой "Холостяка".

Напомним, стали известны самые интересные факты из жизни нового холостяка Алекса Топольского.

Также сообщалось, что вместо Топольского новым холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.

Кроме того, Politeka.net писала, что жена ведущего шоу "Холостяк" за границей похвасталась новым образом.