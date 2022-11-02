Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала чарівне фото, на якому постала у нескромному образі, а у підписі до нього розповіла про свою колаборацію.

Як видно, на новій фотографії Мішель знята в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася у спокусливому образі – прозорому чорному ліфі, поверх якого одягла строкато-смугастий топ із рукавами та мотузками. Її волосся розпущене і злегка розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Андраде написала: "Ти ще не відчув, ніби не відчув ууу ууууууу. Дякую всім за теплі слова щодо нашої колаби з @sofiashanti. "Моє кохання" на всіх цифрових платформах". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами: "Вау, слів немає. Найкрасивіша і наймиліша кішечка на землі. Сонечко, ти найкраща", "Найкраща", "Красуня", "12 балів, не переживай, будь ласка, Мішель", "Люблю тебе".

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