Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадрами та дивовижною історією маленької українки.

Як виявилося, Іванна дізналася історію маленької Соні, яка разом із сім'єю виїхала на реабілітацію до Швейцарії, та вирішила її відвідати. На фото та відео можна побачити, як Онуфрійчук разом зі своєю мамою прийшла до дівчинки з гостинцями.

Телеведуча розповіла, що маленька Соня родом із Миколаївської області. У перші дні російського вторгнення дівчинка отримала поранення в голову, її вдалося евакуювати до київської клініки, де лікарі витягли з голови осколок.

"На початку повномасштабного вторгнення будинок родини обстріляли, а уламок від роs.йського снаряду потрапив дівчинці у голову. Її вдалося евакуювати у столичну лікарню «Охматдит», де лікарі провели складну операцію та видалили уламок. Медики казали, що якби він потрапив бодай на 1 см. вище чи нижче, Соня могла загинути", – розповіла Іванна.

Також телезірка поділилася своїми емоціями від зустрічі із Сонею, і яке враження вона справила. "Я завітала до дівчинки у реабілітаційний центр. Як би ж ви тільки знали, яка вона світла, усміхнена та позитивна. А ще дуже сильна! Зараз Соня йде на поправку і вже навіть може стискати руку. Хоча раніше праву сторону тіла вона майже не відчувала… Соня знає всіх підопічних у цьому центрі, а мені вона з теплом розповідала про свій дім в Україні та те, як сильно вона хоче побачити своїх рідних", - поділилася Онуфрійчук.

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