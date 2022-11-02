Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательное фото, на котором предстала в нескромном образе, а в подписи к нему рассказала о совей коллаборации.

Как видно, на новой фотографии Мишель запечатлена в интересной локации. Перед камерой она пояивлась в соблазнительном образе – прозрачном черном лифе, поверх которого надела пестро-полосатый топ с рукавами и веревочками. Ее волосы распущены и слегка растрепаны, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Андраде написала: "Ты еще не почувствовал, будто не почувствовал ууу ууууууу. Благодарю всех за теплые слова относительно нашей коллабы с @sofiashanti. "Моя любовь" на всех цифровых платформах". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Вау, слов нет. Самая красивая и милая кошечка на земле. Солнышко, ты самая лучшая", "Самая лучшая", "Красотка", "12 баллов, не переживай, пожалуйста, Мишель", "Обожаю тебя".

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