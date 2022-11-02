Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, і однією з них говорить українською мовою, що викликало неоднозначну реакцію в коментарях.

У першому ролику Світлана спочатку розмовляє англійською, а потім переходить українською. Вона повідомила про нову концертну програму в Америці та наголосила, що частину коштів з кожного концерту відправляє на відновлення постраждалого від війни її рідного міста Ірпеня. На другому відео артистка у синьо-жовтому вбранні показала, як виходить на сцену, а там на екрані можна побачити величезний український тризуб. А у підписі до публікації залишила графік концертів у США.

Варто зазначити, що в коментарях до публікації розпочалася жвава дискусія, користувачі розділилися на три табори. Так, одні підтримують Лободу та захоплені її українською мовою, інші підганяють, що вона дуже швидко перевзулась, і найтоксичніші – російські фанати, які жорстко критикують зірку та називають дуже політизованою.

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