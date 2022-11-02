Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка нещодавно презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала чарівні фото із салону весільних суконь від відомого бренду, обличчям якого стала.

На нових чорно-білих фотографіях Тетяна знята разом із власницею бренду Людмилою, а у підписі до публікації залишила її цитату. Співачка з'явилася перед камерою в лаконічній і дуже елегантній весільній сукні з пишними рукавами та без мережива. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації TAYANNA залишила цитату Людмили: "Українські жінки - неймовірні. Ми знали це і раніше, проте у час найважчих випробувань для нашої країни ми бачимо це щодня, відчуваемо, співпереживаємо, захоплюємося! Українки навіть у суцільній темряві здатні зігріти світ люблячим серцем. І попри усі труднощі - продовжують кохати, підтримувати коханих, продовжують тримати свій фронт і планувати щасливе майбутне. Це зворушує та надихає мене щоразу. Бо які 6 випробування не приносив новий день, завдяки нашим жінкам я продовжую вірити і пам'ятати #любляче_серце врятує світ".

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