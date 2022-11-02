Фанати запитували у Анни Кошмал, куди вона так часто зникає із соціальних мереж, і як справи у її чоловіка.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал знову піддражнила цікавість фанатів новим знімком свого загадкового чоловіка. Актриса є прихильником думки, що щастя любить тишу, тому практично не говорить публічно про свою другу половинку і не показує її обличчя, але якесь фото все ж таки опублікувала у своєму Instagram-stories.

Нещодавно Кошмал відповідала на запитання передплатників та опублікувала знімок чоловіка, який тримає на руках сина. Чоловік повернуто до камери спиною, тому його обличчя розглянути не вдасться. Чоловік спортивної статури, на обох кісточках є татуювання.

Фанати питали у Кошмал, куди вона так часто зникає із соціальних мереж, і як справи у її чоловіка, на що вона відповіла: "З ним усе добре, не переживайте".

Анна Кошмал розповідала, що вони з чоловіком познайомилися 5 років тому на знімальному майданчику, взимку розписалися, а вже влітку 2018 стали батьками. Їхньому сину Михайлу зараз 4 роки.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Анна Кошмал виїжджала з Києва до Львова, а у червні знову повернулася до столиці. Вона займається волонтерською діяльністю на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.

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