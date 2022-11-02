Фанаты спрашивали у Анны Кошмал, куда она так часто исчезает из социальных сетей, и как дела у ее мужа.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и звезда сериала "Свати" Анна Кошмал вновь поддразнила любопытство фанатов новым снимком своего загадочного мужа. Актриса является сторонником мнения, что счастье любит тишину, поэтому практически не говорит публично о своей второй половинке и не показывает ее лица, но некое фото все же опубликовала в своем Instagram-stories.

Недавно Кошмал отвечала на вопросы подписчиков и опубликовала снимок мужа, который держит на руках сына. Мужчина повернут к камере спиной, поэтому его лицо разглядеть не получится. Мужчина спортивного телосложения, на обеих лодыжках есть татуировки.

Фанаты спрашивали у Кошмал, куда она так часто исчезает из социальных сетей, и как дела у ее мужа, на что она ответила: "С ним все хорошо, не переживайте".

Анна Кошмал рассказывала, что они с мужем познакомились 5 лет назад на съемочной площадке, зимой расписались, а уже летом 2018-го года стали родителями. Их сыну Михаилу сейчас 4 года.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину Анна Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.