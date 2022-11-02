Популярна українська співачка Оля Полякова, яка ще до війни стала суддею нового сезону вокального шоу "Голос країни", а тепер продовжує участь у проекті, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася у соцмережі відео з ефіру "Сніданку з 1+1", де розповіла про свою участь у грузинських "Танців із зірками".

Як виявилось, Оля не знала, з ким танцюватиме на паркеті грузинської адаптації відомого проекту. Артистка зізналася, що чекала на партнерів гарячого грузинського хореографа, проте продюсери її дуже здивували, коли запропонували їй танцювати з відомим в Україні Максом Єжовим, який у минулому виступав на паркеті українських "Танців з зірками" з Лесею Нікітюк.

У підписі до публікації Полякова написала: "Ексклюзивно у прямому ефірі @snidanok з 1+1 розповіла про майбутній ефір «Голосу країни-12», який відбудеться вже цієї неділі о 21:00, як мене здивували продюсери «Танці з зірками» у Грузії та наш проект «Незламні». Більш детально ознайомитися з проєктом @dobro.ua зі збору коштів на біонічні протези для українських військових та цивільних можна за посиланням у шапці мого профілю в Інстаграм та посиланням у сторіз. Нагадую, що завтра, 3 листопада я вас усіх чекаю на онлайн-марафон, де ви побачити мене та моїх зіркових гостей".

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