Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще до войны стала судьей нового сезона вокального шоу "Голос країни", а теперь продолжает участие в проекте, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в соцсети видео с эфира "Сніданку з 1+1", где рассказала о своем участии в грузинских "Танцев со звездами".

Как оказалось, Оля не знала, с кем будет танцевать на паркете грузинской адаптации известного проекта. Артистка призналась, что ожидала в партнеры горячего грузинского хореографа, однако, продюсеры ее здорово удивили, когда предложили ей танцевать с известным в Украине Максом Ежовым, который в прошлом выступал на паркете украинских "Танців з зірками" с Лесей Никитюк.

В подписи к публикации Полякова написала: "Эксклюзивно в прямом эфире @snidanok с 1+1 рассказала о предстоящем эфире "Голоса країни-12", который состоится уже в это воскресенье в 21:00, как меня удивили продюсеры "Танцы со звездами" в Грузии и наш проект "Несокрушимые". Более подробно ознакомиться с проектом @dobro.ua по сбору средств на бионические протезы для украинских военных и гражданских можно по ссылке в шапке моего профиля в Инстаграм и ссылке в сторис. Напоминаю, что завтра, 3 ноября, я вас всех жду на онлайн-марафон, где вы увидите меня и моих звездных гостей".

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