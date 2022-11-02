Українська співачка MamaRika, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, поділилася з шанувальниками радісною для її родини новиною.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила зворушливе відео з сином від чоловіка-гумориста Сергія Середи. На кадрах, які для атмосфери MamaRika супроводила власною піснею "Щастя", маленький Давід самостійно йде до мами.

"Ми пішли…👣. Сьогодні Давідіку рік і три місяці, і ось такий такий крутий подарунок він зробив радикам. Не натішимся. Знімайте ваші щасливі моменти під пісню «Щастя» - найкращі відео заберу в сторіз💔", — написала співачка.

Шанувальники в коментарях вітають зіркове сімейство та діляться, як цей радісний момент відбувався в їхньому житті:

"Вітаю Вас з першими кроками синочка,нехай сміливо крокує та буде якомога менше падінь🙌😍";

"Це таке щастя,🤩 я пам'ятаю як мій синочок пішов прям на мій день народження. Це був найкращий подарунок. 😍 Як час швидко йде і йому вже 11 років";

"це нереальні відчуття. наша пішла в 10 міс, я сварила чоловіка, шо ні, ти шо, рано. Зараз рік і місяць, зручно, що не тре на руках носить";

"Мій синочок також пішов в 1,3, це таке щастя❤️❤️❤️, бережіть тепер чоло";

"Такі гарні в нас дітки! Які теплі відчуття! С початком вас! Скоро будете бігати за сином🥰";

"Вітаємо батьків та Давіденка з особливою подією в житті".

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася з Польщі в Україну.

Як повідомляла Politeka, MamaRika з чоловіком та сином перехворіли на коронавірус.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.