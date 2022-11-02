Украинская певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, поделилась с поклонниками радостной для ее семьи новостью.

На своей странице в Instagram артистка разместила трогательное видео с сыном от мужа-юмориста Сергея Середы. На кадрах, которые для атмосферы MamaRika сопроводила своей песней "Щастя", маленький Давид самостоятельно идет к маме.

"Мы пошли… 👣. Сегодня Давидику год и три месяца, и вот такой крутой подарок он сделал родителям. Не нарадуемся. Снимайте ваши счастливые моменты под песню «Щастя» - лучшие видео заберу в сторис 💔", - написала певица.

Поклонники в комментариях поздравляют звездное семейство и делятся, как этот радостный момент происходил в их жизни:

"Поздравляю Вас с первыми шагами сыночка, пусть смело шагает и будет как можно меньше падений 🙌😍";

"Это такое счастье, 🤩 я помню как мой сынишка пошел прям на мой день рождения. Это был лучший подарок. 😍 Как время быстро идет и ему уже 11 лет";

"это нереальные ощущения. наша пошла в 10 мес, я ругала мужа, что нет, ты что, рано. Сейчас год и месяц, удобно, что не нужно на руках носить";

"Мой сынишка также пошел в 1,3, это такое счастье❤️❤️❤️, берегите теперь лоб";

"Такие красивые у нас детки! Какие теплые ощущения! С началом вас! Скоро будете бегать за сыном🥰";

"Поздравляем родителей и Давиденко с особым событием в жизни".

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika с мужем и сыном переболели коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.