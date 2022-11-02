Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка опублікувала відеозвернення з поїзда, в якому звернулася до залізничників.

Як видно, Наталія зняла себе у проході купейного вагону, вона розповіла, що 4 листопада відзначається День Укрзалізниці та привітала всіх працівників цього підприємства. Артистка нагадала, що українські залізничники виявили справжній героїзм, рятуючи людей в евакуаційних потягах із найгарячіших точок.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Тисячі працівників «Укрзалізниці» щодня на власному прикладі показують, що таке справжній героїзм у визначальні для країни часи. Я дякую і вітаю кожного працівника @ukrainianrailways за внесок у нашу спільну перемогу. Та вічна пам‘ять тим героям, хто загинув внаслідок злочинних дій окупанта".

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