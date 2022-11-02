Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка опубликовала видеообращение из поезда, в котором обратилась к железнодорожникам.
Как видно, Наталья запечатлела себя в проходе купейного вагона, она рассказала, что 4 ноября отмечается День Укрзализныци и поздравила всех работников этого предприятия. Артистка напомнила, что украинские железнодорожники проявили настоящий героизм, спасая людей в эвакуационных поездах из самых горячих точек.
В подписи к публикации Могилевская написала: "Тысячи работников "Укрзализныци" каждый день на собственном примере показывают, что такое настоящий героизм в определяющие для страны времена. Я благодарю и поздравляю каждого работника @ukrainianrailways за вклад в нашу общую победу. Но вечная память тем героям, кто погиб в результате преступных действий оккупанта".
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