Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадрами з грандіозних концертів у Туреччині та розповіла, куди спрямують кошти, зібрані на цих концертах.

На кадрах можна побачити, в якій атмосфері відбувалися концерти The Hardkiss в Анталії та Стамбулі. І судячи з кадрів, атмосфера була чарівна та драйва. А Юля вийшла на сцену яскравому синьо-жовтому вбранні, яке було видно навіть глядачам далеко від сцени. Також Саніна показала фото із зустрічі з українськими дітьми, які були евакуйовані до Туреччини через війну.

У підписі до публікації Юлія розповіла, скільки коштів вдалося зібрати на концертах і куди їх спрямують: "Ділимося звітом з концертів Save Childhood у Туреччині! Наші виступи в Анталії та Стамбулі відвідало близько 1 500 людей. А з продажу квитків вдалося зібрати 1 400 000 грн. Виручені кошти будуть передані організаторами концертів проєкту Childhood without War і будуть витрачені на евакуацію українських дітей-сиріт з гарячих точок до Туреччини, а також оплату їхнього проживання. Дякуємо усім, хто відвідує наші концерти та слухає українську музику! Дякуємо @savechildhoodua та @atlasweekend за можливість долучитися до хорошої справи".

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