Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадрами с грандиозных концертов в Турции, и рассказала, куда направят средства, собранные на этих концертах.

На кадрах можно увидеть, в какой атмосфере проходили концерты The Hardkiss в Анталии и Стамбуле. И судя по кадрам, атмосфера была волшебная и драйвовая. А Юля вышла на сцену ярком сине-желтом наряде, который было видно даже зрителям далеко от сцены. Также Санина показала фото со встречи с украинскими детьми, которые были эвакуированы в Турцию из-за войны.

В подписи к публикации Юлия рассказала, сколько средств удалось собрать на концертах и куда их направят: "Делимся отчетом по концертам Save Childhood в Турции! Наши выступления в Анталии и Стамбуле посетило около 1500 человек. А по продаже билетов удалось собрать 1 400 000 грн. Вырученные средства будут переданы организаторами концертов проекта Childhood without War и будут израсходованы на эвакуацию украинских детей-сирот из горячих точек в Турцию, а также оплату их проживания. Спасибо всем, кто посещает наши концерты и слушает украинскую музыку! Спасибо @savechildhoodua и @atlasweekend за возможность приобщиться к хорошему делу".

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