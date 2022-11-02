Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала чарівні фото у кольорі та чорно-білих тонах, на яких показала свою зустріч із подругами.

Як видно на нових фотографіях, Дашу знято в теплих обіймах двох подружок-красунь. Видно, що вони раді зустрічі та весело проводять час. За словами блогерки, з цими близькими для неї дівчатами вдалося зустрітися тільки зараз, через вісім місяців від початку війни.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Разом. Вперше після 24 лютого". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Даші: "Ви прекрасні", "Фотка для розгляду різних ніздрів", "Які щирі посмішки", "Такі всі красиві дівчата", "Чудові подруги, красиві дівчата", "Вау, красуні", "Такі красиві!", "Яка ви красуня", "Дашенько, ви дуже красива! Бажаю вам щастя!", "Даша, а чому вдома ввечері сидите в темряві, чому не підключаєте генератор?", "Дуже красиві подруги ".

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