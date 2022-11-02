Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очаровательные фото в цвете и черно-белых тонах, на которых показала свою встречу с подругами.

Как видно на новых фотографиях Даша запечатлена в теплых объятиях двух подружек-красоток. Видно, что они рады встрече и весело проводят время. По словам блогерши, с этими близкими для нее девушками удалось встретиться только сейчас, спустя восемь месяцев с начала войны.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Вместе. Впервые после 24 февраля". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Даши: "Вы прекрасны", "Фотка для рассмотрения разных ноздрей", "Какие искренние улыбки", "Такие все красивые девушки", "Замечательные подруги, красивые девушки", "Вау, красотки", "Такие красивые!", "Какая вы красавица", "Дашенька, вы очень красивая! Желаю вам счастья!", "Даша, а почему дома вечером сидите в темноте, почему не подключаете генератор?", "Очень красивые подруги".

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