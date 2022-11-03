Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, на якому продемонструвала два образи та запитала поради, який вибрати.

Так, спочатку Анна з'явилася перед камерою в елегантному чорному вбранні з міні-спідницею, піджаком та відвертим вузьким топом на бретельках, який ледве утримує її пишне декольте, яке вона минулої зими підправила у пластичного хірурга. На другому кадрі співачка з'явилася в цьому ж вузькому топі, але вже з джинсами та коричневою кофтиною замість піджака.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Спідниця чи джинси?". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, відзначаючи, що спідниця їй йде більше: "Однозначно – кофточка з декольте. І тоді все одно, що знизу. Красуня", "Красуня", "У спідниці ти виглядаєш жіночнішою і стрункішою", "Надто красиві ніжки, щоб їх приховувати, так що однозначно спідниця", "Тобі все йде", "Дуже красива".

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