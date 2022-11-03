Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на котором продемонстрировала два образа и спросила совета, какой выбрать.

Так, сначала Анна появилась перед камерой в элегантном черном наряде с мини-юбкой, пиджаком и откровенным узким топом на бретельках, который едва удерживает ее пышное декольте, которое она прошлой зимой подправила у пластического хирурга. На втором кадре певица появилась в этом же узком топе, но уже с джинсами и коричневой кофточкой вместо пиджака.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Юбка или джинсы?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, отмечая, что юбка ей идет больше: "Однозначно – кофточка с декольте. И тогда все равно, что снизу. Красотка", "Красотка", "В юбке ты выглядишь более женственной и стройной", "Слишком красивые ножки, чтобы их скрывать, так что однозначно юбка", "Тебе все идет", "Очень красивая".

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