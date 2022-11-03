Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала дивне фото, а у підписі до нього зробила несподівані відверті зізнання про своє бунтарство.

Як видно, Слава опублікувала фотоколаж, на якому серед знімків відомих людей є і її власне фото. На цьому маленькому знімку вона смішно кривляється, при цьому виглядає дуже стильно та елегантно. Також у колажі є фото Ейнштейна, Ван Гога та Сальвадора Далі.

У підписі до публікації Камінська написала: "Що таке збожеволіти? Стати вільною від штампів. Штампи – це не моє. У мені з дитинства живе бунтарка. У мені з дитинства живе дитинство, адже найщиріші – це і є діти, вони транслюють чесність, то чого не вистачає цьому світу. Мій крайній трек "Божевільна" був записаний на телефон і по телефону з @komisaroff_official. На мій погляд, з музичним генієм. А для мене він такий же Маленький дорослий, як і я. Дякую, Вова".

Нагадаємо, "Вона могла загинути": Івана Онуфрійчук з "Танців з зірками" довела до сліз історією маленької українки.

Як повідомляла Politeka, "Ти розкішна": TAYANNA у весільній сукні блиснула тонкою талією.

Також Politeka писала, що Лобода несподівано заговорила чистою українською і натрапила на жорстку критику: з'явилося відео.