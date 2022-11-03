Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила странное фото, а в подписи к нему сделала неожиданные откровенные признания о своем бунтарстве.

Как видно, Слава опубликовала фотоколлаж, на котором среди снимков известных людей, есть и ее собственное фото. На этом маленьком снимке она забавно кривляется, при этом выглядит очень стильно и элегантном. Также в коллаже есть фото Эйнштейна, Ван Гога и Сальвадора Дали.

В подписи к публикации Каминская написала: "Что такое сойти с ума? Стать свободной от штампов. Штампы – это не мое. Во мне с детства живет бунтарка. Во мне с детства живет детство, но самые искренние – ведь это и есть дети, они транслируют честность, то чего не хватает этому миру. Мой крайний трек "Божевільна" был записан на телефон и по телефону с @komisaroff_official. На мой взгляд, с музыкальным гением. А для меня он такой же Маленький взрослый, как и я. Спасибо, Вова".

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