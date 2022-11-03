На своїй сторінці в Instagram вирішив пояснити, чому ми вже ніколи не будемо такими, як раніше.

"Ми вже пройшли всі стадії: від заперечення навіть до сприйняття, на жаль. Як показала практика, людина звикає до всього. Коли на Україну летить менше ніж 50 ракет, вже зітхаємо з полегшенням, кажемо: "А, ну це ж не так, як у той понеділок". Звісно, це боляче та важко, але варто розуміти, що війна нас загартувала та змінила", —пише Педан.

Найголовніші трансформації, на його думку, відбулися в українському суспільстві.

"Мені здається, що таким важким болем виборюємо власну незалежність та українську ідентичність. Ми зрозуміли, що справжні герої не у фільмах чи коміксах. А натомість нарешті виокремили рятувальників, пожежних, лікарів, поліцію, вчителів, і почали ставитися до них з надзвичайною повагою. Вірю в те, що й держава теж побачить це, додатково буде підтримувати спеціалістів, зокрема й фінансово", — наголосив ведучий.

Педан також висловився про майбутнє України, покоління, що підростає.

"Наші діти теж, на жаль, будуть іншими. Це покоління, яке пережило війну. Але вірю, що вони навпаки не опустять руки, а будуть сильнішими й більш завзято відбудовуватимуть Україну. І найголовніше - у нас не зникла віра в перемогу, а навпаки - вона тільки помножується та посилюється кожен день", — додав Олександр.

Нагадаємо, Олександр Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Олександр Педан попередив про хитрі заяви Собчак та Дудя, на які не треба вестись.