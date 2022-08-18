Маша Ефросинина и Оля Полякова продолжили вести свой общий YouTube-проект на русском языке, аргументируя это тем, что так им легче доносить свое мнение.

Известный шоумен и телеведущий, звезда украинского Comedy Club Александр Педан упрекнул коллег в интервью для "24 Канала".

Он также посоветовал Ефросининой и Поляковой не кричать об этом на весь мир публично, а обратиться к психологу.

"Если тебе тяжело и болит – ты можешь поговорить с психологом, но не говорить об этом на всю Украину. Все разговоры от публичных лиц о том, что им тяжело переходить на украинский – это все игра на стороне российской пропаганды", - подчеркнул Александр Педан.

По словам Педана, главный российский пропагандист владимир соловьев может разогнать тезис об угнетении "известных украинских ведущих", чем еще больше навредит нашему государству.

"Представьте ситуацию, когда говорят, что меня заставляют говорить на украинском языке, – и завтра Соловьев берет эту всю штуку и у себя показывает на телевидении: "Известного украинского телеведущего или телеведущую угнетают в Украине за ее русский язык"! Все, это игра на их поле", – пояснил телеведущий.

Напомним, что Педан объяснил, нужно ли отправлять ребёнка в школу 1 сентября и нарвался на гнев украинцев.

Как сообщала Politeka, ведущий "Эксов" Педан восхитился поступком 11-летнего патриота.

Также Politeka писала, что ведущий "Эксов" Педан обратился с важной информацией во время войны.