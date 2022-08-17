Александр Педан заявил, что импералистами являются в том числе такие известные персоны, как Дудь и Собчак.

Украинский ведущий Александр Педан в первые дни войны пытался выйти на контакт с российскими юмористами, чтобы выступить против агрессии россии. Впрочем, не дождавшись результата, он сделал несколько выводов, о которых телеведущий рассказал в интервью для "24 Канала".

Александр Педан убежден, что все россияне – империалисты и если у них спросить: "Чей Крым?", сразу становится понятно, кто из них "хороший" русский.

Импералистами являются в том числе такие известные персоны, как Дудь и Собчак. Ведущий говорит, что даже когда Дудь выдает видео об украинцах и войне, "в нем красной лентой будет написано, что украинцев якобы принимают россияне в Европе". И чтобы они не говорили, в конце или между строк будет нарратив, что россия – хорошая страна, не все такие плохие, а санкций накладывать не надо.

"Все равно они будут продвигать свои российские нарративы. Это их риторика, и не надо вестись на ту всю хр*нь", – констатирует Александр.

Александр Педан также добавил, что в какой-то момент ему стало все равно – что они говорят о войне, ведь это вообще ничего не изменит.

"Все, кто промолчал и не пытался бороться – все они плохие и причастные к войне и смертям. Им должно быть и будет когда-нибудь ужасно стыдно, когда они выйдут из гипноза и все поймут. Психологи говорят, что они будут все "отрезать", найдут зло типа путина, которого они сейчас обожают и носят на руках, а потом скажут, во всем виноват он, а не они", – уверен Александр Педан.

Напомним, что Педан объяснил, нужно ли отправлять ребёнка в школу 1 сентября и нарвался на гнев украинцев.

Как сообщала Politeka, ведущий "Эксов" Педан восхитился поступком 11-летнего патриота.

Также Politeka писала, что ведущий "Эксов" Педан обратился с важной информацией во время войны.