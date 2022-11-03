На своей странице в Instagram решил объяснить, почему мы уже никогда не будем такими, как раньше.

"Мы уже прошли все стадии: от возражения даже до восприятия, к сожалению. Как показала практика, человек привыкает ко всему. Когда на Украину летит меньше 50 ракет, уже вздыхаем с облегчением, говорим: "А, ну это же не так, как в тот понедельник". Конечно, это больно и тяжело, но следует понимать, что война нас закалила и изменила", - пишет Педан.

Главные трансформации, по его мнению, произошли в украинском обществе.

"Мне кажется, что такой тяжелой болью боремся за собственную независимость и украинскую идентичность. Мы поняли, что настоящие герои не в фильмах или комиксах. А наконец-то выделили спасателей, пожарных, врачей, полицию, учителей, и начали относиться к ним с чрезвычайным уважением. Верю в то, что и государство тоже увидит это, дополнительно будет поддерживать специалистов, в том числе и финансово", - подчеркнул ведущий.

Педан также высказался о будущем Украины, о подрастающем поколении.

"Наши дети тоже, к сожалению, будут другими. Это поколение, пережившее войну. Но верю, что они наоборот не опустят руки, а будут сильнее и будут упорнее отстраивать Украину. И самое главное - у нас не исчезла вера в победу, а наоборот – она только умножается и усиливается каждый день", – добавил Александр.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.