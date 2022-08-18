Известный шоумен и телеведущий, звезда украинского Comedy Club Александр Педан рассказал, что его несовершеннолетняя дочь Валерия вместе с парнем уехала жить в Польшу. В интервью для "24 Канала" он рассказал, означает ли это, что его дочь Валерия будет учиться за границей.
Национальный мультимедийный тест его дочь сдавала в Польше, куда уехала со своим парнем. Однако вскоре Валерия вернется в Украину, ведь 1 сентября станет студенткой одного из украинских вузов.
"Мы подали документы в Украине, в несколько "вузов". Скоро вы все узнаете, я держу кулачки. Она у меня золотая медалистка и действительно хорошо училась, я ею очень горжусь. Она у меня заслужила лучшего", – рассказал нам Александр Педан.
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Он добавил, что мог оплатить обучение дочери за границей, но хочет, чтобы она была примером для своих сверстников, которые колеблются – возвращаться или нет.
"Я считаю свою дочь таким же опионион-лидером в своей категории, потому что дети ее любят и уважают. Она является примером для подростков, и мы своим примером хотим показать, что учиться нужно в Украине", – сказал Александр Педан.
Напомним, что Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.
Как сообщала Politeka, Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.
Также Politeka писала, что Педан после общения с россиянами дал универсальный совет, как распознать "хороших".