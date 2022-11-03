Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар пояснив українцям, як готувати так, щоб зберігти в продуктах максимум користі.

"Картоплю краще варити чи запікати. Броколі, шпинат, перець та ягоди бажано взагалі не оброблювати температурою, щоб зберегти вітамін С. Якщо смажите, то або сковорідка з антипригарним покриттям, або така олія, що має високу температуру нагрівання (соняшникова, оливкова першого віджиму, з виноградних кісточок чи кукурудзяну). Якщо готуйте з олією, то не давайте їй перегрітися (це коли вона вона починає димитися), щоб там не утворилися погані речовини. Рибу замість того, щоб смажити, запікайте, готуйте на парі чи у мультиварці", — пояснює Клопотенко.

Наприклад, Євген радить приготувати печеню з куркою, картоплею, морквою, цибулею, чебрецем, часником та лимоном.

Разом із UNICEF зірка "Мастер Шеф" записав відеокурс, де професійні лікарі-дієтологи вчать українців їсти так, аби бути здоровішим.

"А я вчу вас готувати за цими правилами. Це все разом - дуже цінна інформація, бо їжа є інструментом для здоров’я та задоволення. І дивно цим інструментом не користуватися. Ви їсте щодня і маєте розуміти, як це все працює у вашому організмі", — наголосив Євген Клопотенко.

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