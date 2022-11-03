В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар объяснил украинцам, как готовить так, чтобы сохранить в продуктах максимум пользы.

"Картофель лучше варить или запекать. Брокколи, шпинат, перец и ягоды желательно вообще не обрабатывать температурой, чтобы сохранить витамин С. Если жарите, то либо сковорода с антипригарным покрытием, либо такое масло, которое имеет высокую температуру нагрева (подсолнечное, оливковое первого отжима, из виноградных косточек или кукурузное). Если готовьте с маслом, то не давайте ему перегреться (это когда оно начинает дымиться), чтобы там не образовались плохие вещества. Рыбу вместо того, чтобы жарить, запекайте, готовьте на пару или в мультиварке", – объясняет Клопотенко.

Например, Евгений советует приготовить жаркое с курицей, картофелем, морковью, луком, тимьяном, чесноком и лимоном.

Вместе с UNICEF звезда "Мастер Шеф" записал видеокурс, где профессиональные врачи-диетологи учат украинцев есть так, чтобы быть здоровее.

"А я учу вас готовить по этим правилам. Это все вместе - очень ценная информация, потому что еда является инструментом для здоровья и удовольствия. И странно этим инструментом не пользоваться. Вы едите каждый день и должны понимать, как это все работает в вашем организме", - подчеркнул Евгений Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт для стройности и красоты.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко публично принес "присягу" и поразил украинцев.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко поделился с украинцами своей неожиданной находкой.