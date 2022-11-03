Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом та своєю мамою перебуває в Єгипті. Туди вони вирушили відпочити і переключитись. Катерина поділилася у Instagram спільними кадрами зі своїм маленьким сином.
На новому фото Катерина Репяхова позує розташувавшись на газоні біля готелів та пальм. На тлі - чарівний захід сонця. При цьому одягнена дружина Віктора Павлика дуже стильно - у все біле - плаття зі спущеною лінією плечей, пишною спідницею шифонової і рукавами ліхтариками. У кадрі молода мама позує разом зі своїм маленьким синочком Михайлом. Не втрималася зробити фото з онуком і мати Репяхової.
"Як же я його люблю", - підписала кадри українська блогерка Катерина Репяхова.
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Фото з сином особливо порадувало підписників Катерини Репяхової, вони стали розчулюватися, який хлопчик гарненький.
"Гарні", "Класнючі", "Які ви милі та красиві", "Мама красиво фотографує", "Ви неймовірно красиві", - писали компліменти в коментарях під знімками.
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.