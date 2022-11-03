Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом и своей мамой находится в Египте. Туда они отправились отдохнуть и переключиться. Екатерина поделилась в Instagram совместными кадрами со своим маленьким сыном.
На новом фото Екатерина Репяхова позирует расположившись на газоне возле отелей и пальм. На фоне - чарующий закат. При этом одета жена Виктора Павлика очень стильно - во все белое - платье со спущенной линией плеч, пышной шифоновой юбкой и рукавами фонариками. В кадре молодая мамочка позирует вместе со своим маленьким сынишком Михаилом. Не удержалась сделать фото с внуком и мама Репяховой.
"Как же я его люблю", - подписала кадры украинская блогерша Екатерина Репяхова.
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Фото с сыном особенно порадовало подписчиков Екатерины Репяховой, они стали умиляться, какой мальчик хорошенький.
"Красивые", "Класнючие", "Какие вы милые и красивые", "Мама красиво фотографирует", "Вы невероятно красивые", - писали комплименты в комментариях под снимками.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.