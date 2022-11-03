Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом и своей мамой находится в Египте. Туда они отправились отдохнуть и переключиться. Екатерина поделилась в Instagram совместными кадрами со своим маленьким сыном.

На новом фото Екатерина Репяхова позирует расположившись на газоне возле отелей и пальм. На фоне - чарующий закат. При этом одета жена Виктора Павлика очень стильно - во все белое - платье со спущенной линией плеч, пышной шифоновой юбкой и рукавами фонариками. В кадре молодая мамочка позирует вместе со своим маленьким сынишком Михаилом. Не удержалась сделать фото с внуком и мама Репяховой.

"Как же я его люблю", - подписала кадры украинская блогерша Екатерина Репяхова.

Фото с сыном особенно порадовало подписчиков Екатерины Репяховой, они стали умиляться, какой мальчик хорошенький.

"Красивые", "Класнючие", "Какие вы милые и красивые", "Мама красиво фотографирует", "Вы невероятно красивые", - писали комплименты в комментариях под снимками.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.