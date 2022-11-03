Як повідомляє Politeka.net, телеведуча та актриса Лілія Ребрик звикла бути стильною та чарівною в будь-яких життєвих обставинах. На роботі чи вдома вона завжди виглядає модно та актуально. Навіть складні погодні умови не впливають на зовнішній вигляд ведучої, що вона і показує шанувальникам в Instagram, а також розповідає, як стильно утеплитися в холодні дні.
Лілія Ребрик обрала аутфіт - зручний, практичний та ідеальний варіант для холодної осені. Він поєднує тепло, комфорт і виглядає актуально. Так, стьобана оверсайз куртка залишається у трендах. Її досі можна було побачити на модних показах сезону осінь-зима, а також модних інфлюєнсерів.
Образ телеведуча доповнила теплим светром насиченого блакитного кольору, прямими джинсами та теплою кепкою із широким козирком. Вогонь у власних очах не зникає, а посмішка грає на губах.
"Хай день буде спокійним", - підписала кадри Лілія Ребрик.
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Варто зазначити, що Лілія Ребрик народилася 1981 року у Чернівцях. 2001-го закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
Того ж року вона стала артисткою Київського академічного молодого театру. Кар'єру на телебаченні розпочала у 2006 році, ставши провідною прогнозу погоди на СТБ. З 2017 року до липня 2022 року Ребрик була ведучою ранкового шоу на каналі "Україна" під назвою "Ранок з Україною".
Нагадаємо, що Ребрик в осінному луці підкорила розвагами на природі з дочками.
Як повідомляла Politeka, Ребрик зворушила українців до сліз зустріччю сім'ї, яка побачилася вперше з 24 лютого.
Також Politeka писала, що Ребрик насолодилася осіннім днем у трендовому образі.