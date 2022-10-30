Телеведуча Лілія Ребрик порадувала сімейними кадрами разом із дітьми та повеселилася на відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net , Лілія Ребрик стала ведучою проекту "Дочекаюсь", продовжує ділитися особистими кадрами в Інстаграм і захоплює образами. На цей раз Лілія показала милі кадри з відпочинку з дітьми у вихідні.

Артистка встигає не лише привернути увагу своєю творчістю, а й цікавить стилем та образами красунь дочок.

«Сумна і водночас ніжна і тепла осінь. Наступна осінь обов'язково буде мирною! 💙» - пише Лілія під кадрами.

У мережі реагують: «Дико люблю 🥹❤️ Все обов'язково буде добре 🙏🏻💙; Ліля, як завжди ❤; Дай, Боже, щоб вона була мирною! ❤; Обов'язково! Віримо у ЗСУ; Милі наші, непохитні українки; Які гарні фото та відео. Супер👏; Як чудово! Мирних днів!».

Телеведуча показала в Instagram зворушливі кадри возз'єднання однієї з українських родин.

"Щаслива бути причетною до таких бажаних зустрічей. Я вірю, що всі українці повернуться додому. А той, хто чекає, обов'язково дочекається!", - наголосила Лілія Ребрик.

На відео, яке опублікувала ведуча, можна побачити щасливу українську родину, яка нарешті возз'єдналася – дружина побачила свого чоловіка, а діти обійняли коханого батька.

Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.

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