Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик привыкла быть стильной и неотразимой в любых жизненных обстоятельствах. На работе или дома она всегда выглядит модно и актуально. Даже сложные погодные условия не влияют на внешний вид ведущей, что она и демонстрирует поклонникам в Instagram, а также рассказывает, как стильно утеплиться в холодные деньки.

Лилия Ребрик выбрала аутфит – удобный, практичный и идеальный вариант для холодной осени. Он сочетает в себе тепло, комфорт и выглядит актуально. Так, стеганая оверсайз куртка остается в трендах. Ее до сих пор можно было увидеть на модных показах сезона осень-зима, а также на модных инфлюенсерах.

Образ телеведущая дополнила теплым свитером насыщенного голубого цвета, прямыми джинсами и теплой кепкой с широким козырьком. Огонь в глазах не исчезает, а улыбка играет на губах.

"Пусть день будет спокойным", - подписала кадры Лилия Ребрик.

Стоит отметить, что Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.



В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Напомним, что Ребрик в осеннем луке покорила развлечениями на природе с дочерями.

Как сообщала Politeka, Ребрик тронула украинцев до слез встречей семьи, которая увиделась впервые с 24 февраля.

Также Politeka писала, что Ребрик насладилась осенним деньком в трендовом образе.



