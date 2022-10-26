Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча Лілія Ребрик у будь-який сезон виглядає ефектно та стильно, захоплюючи своїми шикарними образами. З приходом осені вона перейшла на тепліші сукні та брючні костюми.

Так, ведуча продемонструвала яскравий та трендовий осінній образ на своїй сторінці у Instagram.

На опублікованих у Instagram кадрах Лілія Ребрик йде вулицею у спідниці-міді ніжного молочного кольору, нагору вона накинула довгий светр у тон. Знаменитість підкреслила тонку талію пояском, а також акцентувала лук високими чобітками та вітровкою оливкового відтінку.

Завершують образ розпущене волосся та ніжний макіяж, а також промениста усмішка Лілії Ребрик. На кадрах телеведуча показала знімальний процес та як її прямо на вулиці готують до прямого ефіру.

"Працюємо. Усміхаємося, а отже, не здаємося", - додала телеведуча у підписі до кадрів.

Варто зазначити, що після нападу Росії Лілія Ребрик разом із сім'єю залишилася в Україні. Разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким телеведуча Ребрик виховує двох дочок – Діану (2012) та Поліну (2018).

Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.

Як повідомляла Politeka, Ребрик показала, де в Україні вже почалася зима.

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