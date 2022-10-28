На відео, яке опублікувала провідна Лілія Ребрик, можна побачити щасливу українську родину, яка, нарешті, возз'єдналася.

Як повідомляє Politeka.net, Лілія Ребрик стала ведучою проекту "Дочекаюсь", в якому рідні люди вперше зустрінуться після початку війни. Історії героїв "Дочекаюсь" зрозумілі сьогодні кожному з нас, бо побачити рідну людину хоч на кілька годин – це заповітна мрія для мільйонів українців, які вимушено розлучилися із сім'єю.

Телеведуча показала в Instagram зворушливі кадри возз'єднання однієї з українських родин.

"Щаслива бути причетною до таких бажаних зустрічей. Я вірю, що всі українці повернуться додому. А той, хто чекає, обов'язково дочекається!", - наголосила Лілія Ребрик.

На відео, яке опублікувала ведуча, можна побачити щасливу українську родину, яка нарешті возз'єдналася – дружина побачила свого чоловіка, а діти обійняли коханого батька.

У коментарях користувачі мережі наголосили, що такий проект зараз дуже потрібний. Багато хто також зізнавався, що їх чимало зворушило опубліковане Лілією Ребрик відео: "Плачу", "Хороший, світлий проект. От би ще став популярнішим, ніж "ЖДИ МЕНЯ". Ми цього гідні", "Лілія, ти найкраща! Я тебе обожнюю" , "Хто чекає, той обов'язково зачекає!", "Лілія, ти як завжди прекрасна".

Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.

Як повідомляла Politeka, Ребрик показала, де в Україні вже почалася зима.

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