Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес після весілля з Беном Аффлеком досить часто показує нові кадри в Інстаграм і розповідає про нові проекти. При цьому не забуває вона брати участь у рекламних зйомках і вихваляється підтягнутими формами.

Цього разу Лопес задумалася про зимове диво і показала незвично скромний образ, продемонструвавши лише свої підтягнуті форми та блискучу шкіру. Також вона звернула увагу на фігуру загалом.

«Настав час ✨☃️🎁 відчути диво. 🎁☃» - написала Лопес під кадром.

У мережі підтримали: «Стала радісною Корольовою!; хто не спить? 😍; ти така ідеальна 😍; Зараз саме час!!; Люблю це так сильно 😍 зимовий одяг виглядає так чудово на вас 😍 вперше бачу вас такий❄️; Ще одна красива зйомка 😍; Люблю тебе 😘; Ти така мила людина».

Не забула Дженніфер розповісти про історію змін у місці, де тепер живе з дітьми та Беном Аффлеком.

«20 років тому моя неймовірно талановита подруга RachelAshwell прикрасила наш будинок у Савані, штат Джорджія. Перенесемося цього року... вона переробила його до нашого весілля. OfficialShabbyChic - мій улюблений затишний стиль для дому. З днем ​​народження тебе сьогодні, Рейчел!!» - сказала Лопес.

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