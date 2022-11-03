Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком доволньо часто показывает новые кадры в Инстаграм и рассказывает о новых проектах. При этом не забывает она принимать участие в рекламных съемках и хвастается подтянутыми формами.

В этот раз Лопес задумалась о зимнем чуде и показала непривычно скромный образ, продемонстрировав лишь свои подтянутые формы и блестящую кожу. Также она обратила внимание на фигуру в целом.

«Пришло время ✨☃️🎁 почувствовать чудо. 🎁☃» - написала Лопес под кадром.

В сети поддержали: «Стала радостной Королевой!; кто не спит?😍; ты такая идеальная😍; Сейчас самое время!!; Люблю это так сильно 😍 зимняя одежда выглядит так великолепно на вас 😍 впервые вижу вас такой❄️; Еще одна красивая съемка 😍; Люблю тебя 😘; Ты такой милый человек».

Не забыла Дженнифер рассказать об истории перемен в месте, где теперь живет с детьми и Беном Аффлеком.

«20 лет назад моя невероятно талантливая подруга RachelAshwell украсила наш дом в Саванне, штат Джорджия. Перенесемся в этот год… она переделала его к нашей свадьбе. OfficialShabbyChic — мой любимый уютный стиль для дома. С днем ​​рождения тебя сегодня, Рэйчел!!» - поделилась Лопес.

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